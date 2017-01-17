Батьки поскаржилися на епідемію педикульозу у школі Кропивницького

“Наших дітей заїдають воші. Директор на це не реагує. Ми сьогодні до неї пішли, вона нас обізвала неблагополучними, бомжами і так далі. Сказала, що ми мали знати, куди прийшли і який тут контингент. Робіть, що хочете, я не знаю, що робити. Ми в свою чергу знаємо, в кого ці воші, знаємо ці сім’ї, але...Там діти сьогодні послали батьків матом, потім вчительку, коли ми це директору сказали, вона просто усміхнулася. Ми боремось, боремось, а результату — жодного. Сьогодні передивились голови — тільки з першого класу четверо дітей відіслали додому, це те, що ми бачили. Тут вже епідемія, от в моїх дітей, приміром, вже три рази воші були, в мене дві дівчинки”, — розповіла пані Тетяна.

За її словами, від педикульозу страждають учні всієї школи, а не окремого класу. Така ситуація триває з вересня. Медсестра, яка працює у школі, має поважний вік. На думку батьків, вона комах просто не бачить.

“Вчора її не було і сьогодні теж, тож ми попросили вчителів подивитися голови. Вчителі подивилися, знайшли. Потім же вчитель отримала від директора за це догану, вийшла з її кабінету в сльозах, оскільки не мала права це робити”, — додала жінка.

У коментарі кореспонденту УНН начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук повідомила, що до них таких звернень не надходило.

“До нас поки таких звернень не надходило. В школі є медичний працівник. Ці питання контролюють через санстанцію, направляють на обстеження, на санацію. Треба проводити перевірку, оскільки в батьків може бути суб’єктивне враження щодо епідемії педикульозу. Зараз будемо з’ясовувати це питання”, — сказала О.Макарук.

Нагадаємо, Росспоживнагляд назвав селфі причиною педикульозу серез підлітків.