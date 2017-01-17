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Родители пожаловались на эпидемию педикулеза в школе Кропивницкого

Родители пожаловались на эпидемию педикулеза в школе Кропивницкого

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 17 января. УНН. Родители учеников общеобразовательной школы I-III ступеней №7 им. А.С. Пушкина Кировоградского городского совета Кировоградской области заявили об эпидемии педикулеза в заведении. Об этом корреспонденту УНН рассказала мама двух школьниц Татьяна.

"Наших детей заедают вши. Директор на это не реагирует. Мы сегодня к ней пошли, она нас обозвала неблагополучными, бомжами и так далее. Сказала, что мы должны были знать, куда пришли и какой здесь контингент. Делайте, что хотите, я не знаю, что делать. Мы в свою очередь знаем, у кого эти вши, знаем эти семьи, но... Там дети сегодня послали родителей матом, потом учительницу, когда мы это директору сказали, она просто улыбнулась. Мы боремся, боремся, а результата - никакого. Сегодня пересмотрели головы - только с первого класса четверо детей отправили домой, это то, что мы видели. Здесь уже эпидемия, вот у моих детей, например, уже три раза вши были, у меня две девочки", - рассказала Татьяна.

По ее словам, от педикулеза страдают ученики всей школы, а не отдельного класса. Такая ситуация продолжается с сентября. Медсестра, которая работает в школе, имеет почтенный возраст. По мнению родителей, она насекомых просто не видит.

"Вчера ее не было и сегодня тоже, поэтому мы попросили учителей посмотреть головы. Учителя посмотрели, нашли. Затем уже учитель получила от директора за это выговор, вышла из ее кабинета в слезах, так как не имела права это делать", - добавила женщина.

В комментарии корреспонденту УНН начальник управления здравоохранения Оксана Макарук сообщила, что к ним таких обращений не поступало.

"К нам пока таких обращений не поступало. В школе есть медицинский работник. Эти вопросы контролируют через санстанцию, направляют на обследование, на санацию. Надо проводить проверку, поскольку у родителей может быть субъективное впечатление об эпидемии педикулеза. Сейчас будем выяснять этот вопрос", - сказала О.Макарук.

Напомним, Роспотребнадзор назвал селфи причиной педикулеза среди подростков.

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