Баскетболісти збірної України поразкою в овертаймі завершили відбір на ЧС-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Любляні пройшов заключний тур другого етапу відбору до чемпіонату світу з баскетболу 2019-го року в якому збірна України з баскетболу гостювала у Словенії, передає кореспондент УНН.
Після старту зустрічі 4:0 на користь “жовто-блакитних”, господарі паркету зуміли вийти вперед та втримувати мінімальну перевагу. Старт другої 10-хвилинки виявився напрочуд успішним для Ігоря Бояркіна та Іссуфа Санона, які мали сто відсотків реалізації. Завдяки цьому Україна мала солідну перевагу — 36:24.
Всю третю чверть українці випереджали у рахунку близько +15. Однак на початку заключного відрізку господарі скоротили відставання, а триочковий із сиреною від Зорана Драгіча перевів гру в овертайм (76:76). За непоступливого малюнку гру в овертаймі мінімальний виграш дістався словенцям — 85:84.
Статистика: Україна — Кравцов 16 + 12 пд, пустозвонов 13 + 6 пд, Бобров 11 + 6 пд + 4 пр, Павлов 9, Лукашов 8 + 4 пр, Бояркін 8, Санон 7.
Примітно, що дана гра не мала турнірного значення, адже обидві команди раніше втратили шанси на вихід до світової першості — в українців 5 перемог і 5-те місце, у словенців 3 звитяги і 6 місце.