Баскетболісти "Запоріжжя" святкували перемогу у матчі лідерів Суперліги

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Лідер чемпіонату України з баскетболу южненський “Хімік” на власному паркеті поступився гравцям “Запоріжжю”, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Хіміка”.

Низький відсоток реалізації штрафних та дальніх кидків стали основною проблемою “Хіміка” в грі з “Запоріжжям”, що завадило команді Віталія Степановського здобути перемогу в цій грі. Суперники боролися всі сорок хвилин, 10 раз на майданчику змінився лідер, 9 раз рахунок ставав рівним, і навіть на останніх секундах гри у южненців залишався шанс перевести гру в овертайм.

Після перехоплення і проходу Рябчука “Хімік” відділяло від гостей всього три бали, але гості зуміли втримати лідерство, і відвезли з Южного перемогу в грі 74:79.

Статистика:

БК “Хімік”: Едвін — 17 очок, 12 підбирань, Павлов — 14 очок, 10 підбирань, Рябчук — 13 очок, Джонс — 11 очок, 9 підбирань, Войналович — 9 очок.

БК “Запоріжжя”: Трент — 18 очок, 12 підбирань, 4 передачі, Шевченко — 17 очок, 8 підбирань, Хілл — 17 очок, 9 підбирань, Кондраков — 11 очок, 3 передачі, 4 перехоплення Холтон — 10 очок.

Зауважимо, що “Хімік” з 15 виграшами і 6 поразками на чолі таблиці. “Запоріжжя” має 13 звитяг і 8 фіаско — 2 рядок.

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