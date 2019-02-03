Баскетболисты "Запорожья" праздновали победу в матче лидеров Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Лидер чемпионата Украины по баскетболу “Химик” на своем паркете уступил игрокам “Запорожью”, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Химика”.
Низкий процент реализации штрафных и дальних бросков стали основной проблемой “Химика” в игре с “Запорожьем”, что помешало команде Виталия Степановского одержать победу в этой игре. Соперники боролись все сорок минут, 10 раз на площадке сменился лидер, 9 раз счет становился равным, а также на последних секундах игры в южан оставался шанс перевести игру в овертайм.
После перехвата и прохода Рябчука “Химик” отделял от гостей всего три балла, но гости сумели удержать лидерство, и увезли из Южного победу в игре 74:79.
Статистика:
БК “Химик”: Эдвин — 17 очков, 12 подборов, Павлов — 14 очков, 10 подборов, Рябчук — 13 очков, Джонс — 11 очков, 9 подборов, Войналович — 9 очков.
БК “Запорожье”: Трент — 18 очков, 12 подборов, 4 передачи, Шевченко — 17 очков, 8 подборов, Хилл — 17 очков, 9 подборов, Кондраков — 11 очков, 3 передачи, 4 перехвата Холтон — 10 очков.
Заметим, что “Химик” с 15 выигрышами и 6 поражениями во главе таблицы. “Запорожье” имеет 13 побед и 8 фиаско — 2 строчку.