Баскетболісти "Торонто" зменшили відставання у серії фіналу конференції НБА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. У Торонто відбувся третій поєдинок фіналу плей-оф Східної конференції НБА в якому зустрілися місцеві "Репторс" та гості "Мілуокі Бакс", передає кореспондент УНН.

Канадський колектив, який програв стартові матчі серії зумів приголомшити суперника на старті – 16:5. Зрівняти рахунок у першій половині "Бакс" не змогли, причому триочковий із кута майданчику Сержа Ібаки встановив рахунок 58:51 за підсумками половини гри.

Тільки наприкінці основного часу гості зрівняли цифри на табло – 88:88, а згодом перевели гру в овертайм (96:96). Доля баталії визначилася тільки за підсумком другого овертайму – данк, перехоплення та ще одне влучання Кавая Леонарда допомогли "Торонто" святкувати виграш 118:112.

За "Торонто" 36 очок набрав Леонард, 25 + 11 пд додав Сіакам. У гостей кращими виглядали Джордж Хілл – 24 очки, Янніс Адетокунбо – 12 + 23 пд, і Брогдон – 20.

Додамо, рахунок у серії став 2:1 на користь "Репторс". Наступна гра серії також пройде на паркеті "Торонто".

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