Баскетболісти С.Гладир і В.Кравцов допомогли своїм клубам здобути перемоги у матчах на євроарені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Баскетболісти збірної України провели переможні поєдинки в рамках європейських турнірів – Ліги чемпіонів та Єврокубку, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

У 12-му турі Ліги чемпіонів перемогти "Банвіт" французькому "Монако" допоміг український свінгмен Сергій Гладир, який за 24 хвилини на паркеті набрав 8 очок (1/2 двоочкових, 1/4 триочкових, 3/3 штрафних), зробив 4 підбирання та 4 передачі при 1 втраті. Команда українця перемогла з рахунком 65:63 і після 12 матчів посідає перше місце в групі А, маючи в активі 11 перемог.

Центровий збірної України В'ячеслав Кравцов допоміг "Валенсії" здобути перемогу над німецькою "Альбою" в матчі 2-го туру 2-го групового раунду в Єврокубку. Команда українця перемогла з рахунком 85:80, а сам В.Кравцов за 7 хвилин записав в актив 5 очок (2/3 двухочкових, 1/2 штрафних), 1 підбирання при 1 втраті. "Валенсія" посідає перше місце в групі, маючи в активі 2 перемоги.

Варто відзначити несподівану домашню поразку в Лізі чемпіонів "Авелліно" українського центрового Кирила Фесенка. Італійський клуб вдома програв "Морнару" (53:60), а капітан збірної України за 19 хвилин набрав 5 очок (1/2 двоочкових, 3/4 штрафних), зробив 8 підбирань і 1 перехоплення при 2 втратах.

Додамо, що "Авелліно" після 12 турів групового раунду, займає друге місце в групі D, маючи в активі 8 перемог.

Як повідомляв УНН, баскетболісти збірної України провели результативні матчі в іноземних чемпіонатах.

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