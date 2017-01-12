Баскетболисты С.Гладир и В.Кравцов помогли своим клубам одержать победы в матчах на арене
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Баскетболисты сборной Украины провели победные поединки в рамках европейских турниров - Лиги чемпионов и Еврокубка, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
В 12-м туре Лиги чемпионов победить "Банвит" "Монако" помог украинский свингмен Сергей Гладырь, который за 24 минуты на паркете набрал 8 очков (1/2 двухочковых, 1/4 трехочковых, 3/3 штрафных), сделал 4 подбора и 4 передачи при 1 потере. Команда украинца победила со счетом 65:63 и после 12 матчей занимает первое место в группе А, имея в активе 11 побед.
Центровой сборной Украины Вячеслав Кравцов помог "Валенсии" одержать победу над немецкой "Альбой" в матче 2-го тура 2-го группового раунда в Еврокубке. Команда украинца победила со счетом 85:80, а сам В.Кравцов за 7 минут записал в актив 5 очков (2/3 двухочковый, 1/2 штрафных), 1 подбор при 1 потере. "Валенсия" занимает первое место в группе, имея в активе 2 победы.
Стоит отметить неожиданное домашнее поражение в Лиге чемпионов "Авеллино" украинского центрового Кирилла Фесенко. Итальянский клуб дома проиграл "Морнар" (53:60), а капитан сборной Украины за 19 минут набрал 5 очков (1/2 двухочковых, 3/4 штрафных), сделал 8 подборов и 1 перехват при 2 потерях.
Добавим, что "Авеллино" после 12 туров группового раунда, занимает второе место в группе D, имея в активе 8 побед.
Как сообщал УНН, баскетболисты сборной Украины провели результативные матчи в иностранных чемпионатах.