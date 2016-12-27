Баскетболісти "Кривбасу" розгромили "Волиньбаскет"

Краще в гру увійшли номінальні господарі паркету, які й виграли чверть з рахунком 13:10. В другій половині команди продовжили грати обережно, віддаючи перевагу захисним діям. Ближче до кінця періоду криворіжці зуміли довести, що саме вони є фаворитами цього протистояння, та вийшли вперед. Перша ж половина матчу завершилася за рахунку 29:33 для фактичних господарів паркету.

В третьому періоді картина гри змінилася доволі кардинально. У команди в червоних майках виходило практично все на паркеті і як результат вони виграли третю чверть з різницею у 22 бали - 38:64.

За такого розкладу остання десятихвилинка стала вже простою формальністю, проте і її підопічні Валерія Плеханова відстояли і завершили матч за рахунку 48:83 для номінальних гостей.

Зазначимо, що кращий перформанс у стані переможців показав Ігор Бояркін. На рахунку захисника дабл-дабл: 11 очок, 10 передач, крім того 5 підбирань та 5 перехоплень.

Нагадаємо, що завтра команди зіграють ще один поєдинок між собою.