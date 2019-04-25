Баскетболісти "Хіміку" стали трикратними чемпіонами України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У київському “Палаці Спорту” відбувся третій поєдинок фінальної серії української Супреліги з баскетболу — “Київ-Баскет” приймав “Хімік”, передає кореспондент УНН.
Команди почали зустріч із обміну триочковими — за господарів забив Горобченко, за южненців Сергій Павлов. Згодом кияни захопили лідерство у рахунку і пішли на велику перерву виграючи 44:34. За собою команду Євгена Мурзіна у першій половині вів Павло Крутоус (10 очок).
Провальна третя чверть в якій киянам не вдавався напад і в захисті вони раз по раз пропускали опонентів (12:26) призвела до фінального результату 79:73 на користь южненців.
За переможців 26 очок і 7 підбирань зробив Едвін, 20 додав Павлов. У киян 21 бал у Моріса Кріка, 14 в активі Крутоуса.
Отже, “Хімік” втретє в історії став чемпіоном України, завершивши фінальну серію з рахунком 3:0.
Додамо, що за “бронзу” чемпіонату ведуть боротьбу БК “Дніпро” та БК “Запоріжжя”.