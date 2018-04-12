Баскетболісти "Дніпра" розгромили "Хімік" на старті півфінальної серії ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. БК “Дніпро” впевнено переміг южненський “Хімік” у першому домашньому поєдинку півфінальної серії Суперліги Парі-Матч, інформує УНН з посиланням на прес-службу дніпрян.
Перша чверть повністю виправдовувала очікування напруженого і рівного матчу. У першій чверті гості з 20 своїх очок 18 набрали з-під кільця. Господарі діяли більш різноманітно: тут були влучання з-за дуги, швидкі атаки, влучання з середньої дистанції.
Боротися на рівних “Хіміку” вдалося тільки у першій чверті. Дніпряни стали грати максимально жорстко в захисті на м’ячі, обмежили передачі під кільце, фізично задавили “бігменів” южненців — 96:62.
Статистика гравців:
“Дніпро” — Ревзін 20 очок + 6 пд, 2 пр, Тимофеєнко 23, Мироненко 15 + 6 пд, Сизов 13 + 5 пд, 2 пр.
“Хімік” — Мальчевський 15 + 10 пд, Колтер 11, Антипов 11, Павлов 10 + 5 пд.
Примітно, що “Дніпро” повів у серії 1:0 та вже 13-го квітня проведе другий раунд протистояння.