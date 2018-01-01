Баскетболісти "Далласа" здобули 13 перемогу в сезоні НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В рамках регулярного чемпіонату НБА "Даллас Маверікс" вдома обіграв іншого представника Західної конференції "Оклахому Сіті Тандер", повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Попри програш першої половини (57:63) гравці на чолі із Харіссоном Барнсом нивілювали відставання у наступні 24 хвилини і вирвали позитивний результат – 116:113.
Кращим за результативністю у складі "Маверікс" став Барнс з 24 очками, 19 додав Денніс Сміт, а у ветерана з Німеччини Новіцкі 13.
Примітно, що за "Оклахому" трепл-дабл оформив Рассел Вестбрук – 38 балів + 15 підбирань + 11 передач.
Варто відзначити, що "Оклахома" попри поразку знаходиться в зоні плей-оф Західної конференції – 20 звитяг в 37 поєдинках. "Даллас" лише 12-й – 13 виграшів і 25 поразок.
Як повідомляв УНН, вперше за 20 років баскетболіст НБА віддав за матч 25 результативних передач.