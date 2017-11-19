Баскетболіст Михайлюк провів найрезультативнішу гру в кар'єрі в США

За короткий проміжок часу на старті поєдинку уродженець Черкас став головною дійовою особою на паркеті — приніс команді 5 очок, зробив перехоплення та віддав результативну передачу (11:2). Після цього наставник суперників взяв тайм-аут, але це не зупинило пориви молодого українця. Михайлюк продовжив забивати на будь-який смак — два триочкові, реалізований прохід з фолом, а також два пункти у швидкому прориві (31:15).

У підсумку статистика Михайлюка становить — 27 очок (5/10 двоочкових, 5/7 триочкових, 2/3 штрафних), 5 підбирань, 4 перехоплення. “Канзас” святкував перемогу 98:64.

Зауважимо, що до цього моменту кращим показником результативності спортсмена в NCAA були 23 очки у грі минулого сезону.

Додамо, що “Канзас” йде без поразок — 3 перемоги.