Баскетболист Михайлюк провел самую результативную игру в карьере в США

За короткий промежуток времени на старте поединка уроженец Черкасс стал главным действующим лицом на паркете — принес команде 5 очков, сделал перехват и отдал результативную передачу (11: 2). После этого наставник соперников взял тайм-аут, но это не остановило порывы молодого украинца. Михайлюк продолжил забивать на любой вкус — два трехочковых, реализован проход с фолом, а также два пункта в быстром прорыве (31:15).

В итоге статистика Михайлюка составляет — 27 очков (5/10 двухочковых, 5/7 трехочковых, 2/3 штрафных), 5 подборов, 4 перехвата. “Канзас” праздновал победу 98:64.

Заметим, что до этого момента лучшим показателем результативности спортсмена в NCAA были 23 очка в игре прошлого сезона.

Добавим, что “Канзас” идет без поражений — 3 победы.