Баскетболист Михайлюк провел самую результативную игру в карьере в США
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинскому баскетболисту университета “Канзас Джейхокс” Святославу Михайлюку удалось провести лучшую игру карьеры за океаном против “Саус Дакота Стейт Джекреббитс” в NCAA, передает корреспондент УНН.
За короткий промежуток времени на старте поединка уроженец Черкасс стал главным действующим лицом на паркете — принес команде 5 очков, сделал перехват и отдал результативную передачу (11: 2). После этого наставник соперников взял тайм-аут, но это не остановило порывы молодого украинца. Михайлюк продолжил забивать на любой вкус — два трехочковых, реализован проход с фолом, а также два пункта в быстром прорыве (31:15).
В итоге статистика Михайлюка составляет — 27 очков (5/10 двухочковых, 5/7 трехочковых, 2/3 штрафных), 5 подборов, 4 перехвата. “Канзас” праздновал победу 98:64.
Заметим, что до этого момента лучшим показателем результативности спортсмена в NCAA были 23 очка в игре прошлого сезона.
Добавим, что “Канзас” идет без поражений — 3 победы.