Баскетбол: новачок Суперліги підсилився трьома легіонерами

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Криворізьку команду поповнили ще п’ятеро гравців: чорногорський захисник Мілош Латкович, який раніше виступав в українському чемпіонаті за “Київ-Баскет”, молоді бігмени Дмитро Ліхой і Роман Бондарчук, які в минулому сезоні грали за “Миколаїв” і “Дніпро” відповідно, а також два американських легіонера — Едвард Болейт і Теренс Мотлі.

Раніше “Кривбас” оголосив про підписання контрактів на новий сезон з американським захисником Заком Коуплендом, а також чотирма українськими баскетболістами — захисниками Климом Артамоновим і Сергієм Старцевим, а також центровими Владиславом Коренюк та Владиславом Фроловим.

Нагадаємо

Наставником команди в дебютному для неї чемпіонаті Суперліги буде коуч молодіжної збірної України Артем Сліпенчук.