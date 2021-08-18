Баскетбол: клуб Суперліги підписав двох американських легіонерів

Деталі

Андре Воккер — розігруючий захисник. Почав свою кар’єру в команді університету “Лойола”, а також захищав кольори тбіліського клубу “Кавказ” і “Університет-Югра” з російського “Сургута”.

Сезон 20/21 провів в команді “Огре” (Латвія). В середньому набирав 15 очок, 3 підбирання, 3 передачі, 2 перехоплення, 34,6 відсотка триочкових (статистика за 26 матчів).

Атакуючий захисник Прентісс Ніксон почав кар’єру в командах університетів “Колорадо” і “Айова”, а професійний шлях захисника стартував в команді “Анекоскі Хуйма” (Фінляндія, 2-й дивізіон). В середньому забивав 24,9 очка, робив 7,7 підбирання і 4,6 передачі.

Що передувало цьому

“Будівельник” оформив гучний трансфер, підсилившись колишнім гравцем НБА.