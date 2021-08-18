Баскетбол: клуб Суперлиги подписал двух американских легионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Баскетбольный клуб "Николаев" продолжил комплектацию команды к сезону 2021/22 и подписал еще двух легионеров. Ими стали 25-летний Андре Уокер и 24-летний Прентисс Никсон, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Детали
Андре Воккер — разыгрывающий защитник. Начал свою карьеру в команде университета “Лойола”, а также защищал цвета тбилисского клуба “Кавказ” и “Университет-Югра” из российского “Сургута”.
Сезон 20/21 провел в команде “Огре” (Латвия). В среднем набирал 15 очков, 3 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 34,6 процента трехочковых (статистика за 26 матчей).
Атакующий защитник Прентисс Никсон начал карьеру в командах университетов “Колорадо” и “Айова”, а профессиональный путь защитника стартовал в команде “Анекоски Хуйма” (Финляндия, 2-й дивизион). В среднем забивал 24,9 очка, делал 7,7 подбора и 4,6 передачи.
Что предшествовало этому
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