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Баскетбол: "Дніпро" завоював другий виграш на старті сезону Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. БК "Дніпро" приймав "Запоріжжя" в стартовому матчі третього ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, передає УНН з посиланням на сайт ФБУ.

Деталі

Команди провели результативну та рівну першу чверть, яку завершили внічию — 25:25. Ключовим у першій половині став ривок господарів, які знайшли резерви задля того щоб зіграти в нападі ще ефективніше. Команда Станіслава Овдеєнка до цього була не готова і, пропустивши 31 бал за чверть, відпустила "Дніпро" на 10 очок за підсумком першої половини.

У другій половині команди продемонстрували доволі рівну гру, але гандикап з другої чверті дозволив дніпрянам святкувати другу звитягу у сезоні в двох баталіях – 96:90.

Відразу п’ять гравців у складі "Дніпра" відзначились двозначими показниками у графі "очки", а найрезультативнішим став Рашад Вон, який набрав 19 балів.

Доповнення

"Дніпро" 8-го жовтня завітає в гості до "Тернополя", а "Запоріжжя" в цей же ігровий день прийматиме на домашньому майданчику "Будівельник".

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