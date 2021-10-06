Баскетбол: "Днепр" завоевал второй выигрыш на старте сезона Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. БК "Днепр" принимал "Запорожье" в стартовом матче третьего игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Украины по баскетболу, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.
Детали
Команды провели результативную и ровную первую четверть, которую завершили вничью — 25:25. Ключевым в первой половине стал рывок хозяев, которые нашли резервы для того, чтобы сыграть в нападении еще эффективнее. Команда Станислава Овдеенко к этому была не готова и, пропустив 31 балл за четверть, отпустила “Днепр” на 10 очков по итогам первой половины.
Во второй половине команды продемонстрировали довольно равную игру, но гандикап со второй четверти позволил днепрянам праздновать вторую победу в сезоне в двух баталиях — 96:90.
Сразу пять игроков в составе “Днепра” отличились двозначимы показателями в графе “очки”, а самым результативным стал Рашад Вон, набравший 19 баллов.
Дополнение
“Днепр” 8 октября пожалует в гости к “Тернополя”, а “Запорожье” в этот же игровой день принимать на домашней площадке “Будивельник”.