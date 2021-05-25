Баскетбол: чинні чемпіони НБА зазнали поразки на старті плей-офф
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Баскетболісти “Фінікс Санс” вдома приймали титулований “Лос-Анджелес Лейкерс” у першому матчі серії стартового раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації, передає кореспондент УНН.
Деталі
Захопивши лідерство у перших чвертях баталії гравці “Фініксу” не дали жодного шансу “Лейкерс” наздогнати себе до фінального свистка — 99:90.
Примітно, що один із лідерів “Санс” Кріс Пол отримав травму плеча у першій половині, але зумів повернутися на майданчик.
Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник “Фінікса” Девін Букер (34 очка), у Ейтона 21 пункт. У складі “Лейкерс” більше всіх набрав Леброн Джеймс (18 очок + 10 передач).
Рахунок в серії до чотирьох перемог став 1:0 на користь “Фінікса”. Наступний матч відбудеться 26 травня в Фініксі.
Доповнення
Регулярний сезон “Фінікс” завершив на другій сходинці Західної конференції. “Лейкерс”, які минулого чемпіонату виграли НБА, завдяки плей-іну пробилися до плей-офф з 7-ї позиції конференції.