Баскетбол: чинні чемпіони НБА зазнали поразки на старті плей-офф

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 33423 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 116534 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 156957 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 140656 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 146841 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 101812 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 85383 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 192072 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88960 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 285569 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 73556 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 15235 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 28221 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 37038 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 53584 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 158495 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 192101 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 285596 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 452108 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 437567 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 9898 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34795 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 40163 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40540 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41416 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

Баскетбол: чинні чемпіони НБА зазнали поразки на старті плей-офф

Київ • УНН

 • 16563 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Баскетболісти “Фінікс Санс” вдома приймали титулований “Лос-Анджелес Лейкерс” у першому матчі серії стартового раунду плей-офф Національної баскетбольної асоціації, передає кореспондент УНН.

Баскетбол: чинні чемпіони НБА зазнали поразки на старті плей-офф

Деталі

Захопивши лідерство у перших чвертях баталії гравці “Фініксу” не дали жодного шансу “Лейкерс” наздогнати себе до фінального свистка — 99:90.

Примітно, що один із лідерів “Санс” Кріс Пол отримав травму плеча у першій половині, але зумів повернутися на майданчик.

Найрезультативнішим гравцем матчу став захисник “Фінікса” Девін Букер (34 очка), у Ейтона 21 пункт. У складі “Лейкерс” більше всіх набрав Леброн Джеймс (18 очок + 10 передач).

Рахунок в серії до чотирьох перемог став 1:0 на користь “Фінікса”. Наступний матч відбудеться 26 травня в Фініксі.

Доповнення

Регулярний сезон “Фінікс” завершив на другій сходинці Західної конференції. “Лейкерс”, які минулого чемпіонату виграли НБА, завдяки плей-іну пробилися до плей-офф з 7-ї позиції конференції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45