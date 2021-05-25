Баскетбол: действующие чемпионы НБА потерпели поражение на старте плей-офф

Детали

Захватив лидерство в первых четвертях баталии игроки “Финиксу” не дали ни одного шанса “Лейкерс” догнать себя до финального свистка — 99:90.

Примечательно, что один из лидеров “Санс” Крис Пол получил травму плеча в первой половине, но сумел вернуться на площадку.

Самым результативным игроком матча стал защитник “Финикса” Девин Букер (34 очков), в Эйтон 21 пункт. В составе “Лейкерс” больше всех набрал Леброн Джеймс (18 очков + 10 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 1: 0 в пользу “Финикса”. Следующий матч состоится 26 мая в Финиксе.

Дополнение

Регулярный сезон “Финикс” завершил на второй строчке Западной конференции. “Лейкерс”, которые прошлого чемпионата выиграли НБА, благодаря плей-ину пробились в плей-офф с 7 позиции конференции.