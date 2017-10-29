Барселона завдала ФК Атлетік п'ятої поразки в Прімері

У першій половині Хорді Альба прострілив на Ліонелля Мессі і аргентинець в один дотик переправив м'яч до цілі. На 2-й компенсованій хвилині протистояння Пауліньйо результативно зіграв на добиванні після удару Луїса Суареса – 0:2.

Варто зазначити, що "синьо-гранатові" в 10 матчах виграли 9-ть і з 28 пунктами очолюють турнірну таблицю. Команда з Більбао залишилась із 11 балами – 11 місце.

Додамо, що в наступному турі каталонці вдома прийматимуть "Севілью".