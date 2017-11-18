"Барселона" розгромила "Леганес" в матчі іспанської Прімери

Єдине взяття воріт у перші 45 хвилин відбулося доволі курйозне. Голкіпер господарів не очікував прострілу від Алькасера і відбив м'яч на нікого не прикритого Луїса Суареса. Уругвайцю залишилось переправити м'яч в порожню сітку воріт.

Під завершення години гри Суарес оформив дубль. Алькасер завдав удару після входу в штрафну, воротар Куеллар перевів м'яч в сторону, а Суарес опинився в потрібному місці, і в потрібний час – 0:2. На 90 хвилині Мессі знаходячись під опікою кількох футболістів "Леганесу" віддав у падінні пас на Пауліньйо. Бразилець реалізував момент – 0:3.

Для гравців у "синьо-гранатовій" формі виграш став 4 поспіль та 11 загалом – 34 очки і одноосібне лідерство в чемпіонаті.

Зауважимо, що в наступному турі "Барселона" зіграє із наразі головним переслідувачем клубу "Валенсією".

Як повідомляв УНН, тренер "Барселони" не виключив повернення Неймара в каталонський клуб.