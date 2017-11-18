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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 15577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 29969 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 36978 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 36273 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100300 просмотра

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11 марта, 06:59 • 97725 просмотра

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"Барселона" разгромила "Леганес" в матче испанской Примеры

"Барселона" разгромила "Леганес" в матче испанской Примеры

Киев  •  УНН

 • 15527 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Городской стадион "Бутарке" принимал поединок домашнего коллектива "Леганес" в 12 туре испанской Примеры против лидера чемпионата каталонской "Барселоны", сообщает УНН.

Единственное взятие ворот в первые 45 минут произошло довольно курьезное. Голкипер хозяев не ожидал прострела от Алькасера ​​и отбил мяч на никого не прикрытого Луиса Суареса. Уругвайцу осталось переправить мяч в пустую сетку ворот.

Под конец часа игры Суарес оформил дубль. Алькасер нанес удар после входа в штрафную, вратарь Куеллар перевел мяч в сторону, а Суарес оказался в нужном месте, и в нужное время - 0:2. На 90 минуте Месси находясь под опекой нескольких футболистов "Леганес" отдал в падении пас на Паулиньйо. Бразилец реализовал момент - 0:3.

Для игроков в "сине-гранатовой" форме выигрыш стал 4 подряд и 11 в целом - 34 очка и единоличное лидерство в чемпионате.
Заметим, что в следующем туре "Барселона" сыграет с пока главным преследователем клуба "Валенсией".

Как сообщал УНН, тренер "Барселоны" не исключил возвращения Неймара в каталонский клуб.

 

Украинские Национальные Новости

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