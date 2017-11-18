"Барселона" разгромила "Леганес" в матче испанской Примеры

Единственное взятие ворот в первые 45 минут произошло довольно курьезное. Голкипер хозяев не ожидал прострела от Алькасера ​​и отбил мяч на никого не прикрытого Луиса Суареса. Уругвайцу осталось переправить мяч в пустую сетку ворот.

Под конец часа игры Суарес оформил дубль. Алькасер нанес удар после входа в штрафную, вратарь Куеллар перевел мяч в сторону, а Суарес оказался в нужном месте, и в нужное время - 0:2. На 90 минуте Месси находясь под опекой нескольких футболистов "Леганес" отдал в падении пас на Паулиньйо. Бразилец реализовал момент - 0:3.

Для игроков в "сине-гранатовой" форме выигрыш стал 4 подряд и 11 в целом - 34 очка и единоличное лидерство в чемпионате.

Заметим, что в следующем туре "Барселона" сыграет с пока главным преследователем клуба "Валенсией".

Как сообщал УНН, тренер "Барселоны" не исключил возвращения Неймара в каталонский клуб.