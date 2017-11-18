"Барселона" разгромила "Леганес" в матче испанской Примеры
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Городской стадион "Бутарке" принимал поединок домашнего коллектива "Леганес" в 12 туре испанской Примеры против лидера чемпионата каталонской "Барселоны", сообщает УНН.
Единственное взятие ворот в первые 45 минут произошло довольно курьезное. Голкипер хозяев не ожидал прострела от Алькасера и отбил мяч на никого не прикрытого Луиса Суареса. Уругвайцу осталось переправить мяч в пустую сетку ворот.
Под конец часа игры Суарес оформил дубль. Алькасер нанес удар после входа в штрафную, вратарь Куеллар перевел мяч в сторону, а Суарес оказался в нужном месте, и в нужное время - 0:2. На 90 минуте Месси находясь под опекой нескольких футболистов "Леганес" отдал в падении пас на Паулиньйо. Бразилец реализовал момент - 0:3.
Для игроков в "сине-гранатовой" форме выигрыш стал 4 подряд и 11 в целом - 34 очка и единоличное лидерство в чемпионате.
Заметим, что в следующем туре "Барселона" сыграет с пока главным преследователем клуба "Валенсией".
Как сообщал УНН, тренер "Барселоны" не исключил возвращения Неймара в каталонский клуб.