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"Барселона" перервала безвиграшну серію у матчі лідерів Прімери проти "Севільї"

Київ • УНН

 • 6917 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У центральній баталії 9-го туру іспанської Прімери до “Барселони” на заповнений “Камп Ноу” завітала “Севілья”, повідомляє кореспондент УНН.

Поєдинок проходив за більшої переваги каталонців про що й свідчив рахунок після першого тайму — 2:0. По голу забили Коутінью (в дев’ятку воріт) та Мессі (у нижній кут). Після години гри воротар андалузців збив Суареса і сам постраждалий влучно пробив з пенальті.

Деяку інтригу у гру вніс гол Пабло Сарабії на 79 хвилині, який завдав такого пострілу при якому голкіпер Тер Штеген навіть не ворухнувся. Наприкінці матчу команди обмінялися ще по-одному взяттю воріт. Ефектний гол забив Іван Ракітіч (хорват завдав удару зльоту під дальню стійку), а “Севілья” відповіла швидкою контратакою, яку реалізував Муріель — 4:2.

Примітно, що “синьо-гранатові” зупинили чотири матчеву серію без виграшів у внутрішньому чемпіонаті — 18 очок і перша сходинка. “Севілья” залишилась з 16 — 3 рядок.

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