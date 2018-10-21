"Барселона" перервала безвиграшну серію у матчі лідерів Прімери проти "Севільї"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У центральній баталії 9-го туру іспанської Прімери до “Барселони” на заповнений “Камп Ноу” завітала “Севілья”, повідомляє кореспондент УНН.
Поєдинок проходив за більшої переваги каталонців про що й свідчив рахунок після першого тайму — 2:0. По голу забили Коутінью (в дев’ятку воріт) та Мессі (у нижній кут). Після години гри воротар андалузців збив Суареса і сам постраждалий влучно пробив з пенальті.
Деяку інтригу у гру вніс гол Пабло Сарабії на 79 хвилині, який завдав такого пострілу при якому голкіпер Тер Штеген навіть не ворухнувся. Наприкінці матчу команди обмінялися ще по-одному взяттю воріт. Ефектний гол забив Іван Ракітіч (хорват завдав удару зльоту під дальню стійку), а “Севілья” відповіла швидкою контратакою, яку реалізував Муріель — 4:2.
Примітно, що “синьо-гранатові” зупинили чотири матчеву серію без виграшів у внутрішньому чемпіонаті — 18 очок і перша сходинка. “Севілья” залишилась з 16 — 3 рядок.