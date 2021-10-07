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"Барселона" отримала великі фінансові збитки: відомі деталі

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Футбольний клуб "Барселона" продемонстрував фінансовий звіт за підсумками минулого фінансового року. Про це інформує УНН з посиланням на сайт каталонського клубу.

Деталі

Операційні доходи клубу становили 631 млн. євро, витрати - 1,136 млрд. Таким чином, збиток склав 505 млн. євро, а після сплати податку - 481 млн.

Таким чином, доходи "блаугранас" в порівнянні з попереднім фінансовим роком знизилися на 26 відсотків (на 224 млн менше), а витрати зросли на 19 відсотків.

Згідно з інформацією іспанського сайту "Sport", ліміт каталонців на покупки в січні складуть 20 млн. євро. Ця сума може збільшитися, якщо клуб зможе когось продати.

Доповнення

Після семи матчів чемпіонату Іспанії "Барселона" набрала 12 очок і посідає дев'яте місце в таблиці.

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