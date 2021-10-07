"Барселона" получила большие финансовые убытки: известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Футбольный клуб "Барселона" продемонстрировал финансовый отчет по итогам прошлого финансового года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт каталонского клуба.
Детали
Операционные доходы клуба составили 631 млн. евро, расходы — 1,136 млрд. Таким образом, ущерб составил 505 млн. евро, а после уплаты налога — 481 млн.
Таким образом, доходы “блаугранас” по сравнению с предыдущим финансовым годом снизились на 26 процентов (на 224 млн меньше), а расходы выросли на 19 процентов.
Согласно информации испанского сайта “Sport”, лимит каталонцев на покупки в январе составят 20 млн. евро. Эта сумма может увеличиться, если клуб сможет кого-то продать.
Дополнение
После семи матчей чемпионата Испании “Барселона” набрала 12 очков и занимает девятое место в таблице.