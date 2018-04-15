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"Барселона" мінімально здолала "Валенсію" у центральному поєдинку туру Прімери

"Барселона" мінімально здолала "Валенсію" у центральному поєдинку туру Прімери

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У центральній баталії 32-го туру іспанської Прімери каталонська “Барселона” приймала “Валенсію” на “Камп Ноу”, інформує УНН.

Прихований пас Серхіо Роберто за спини оборонців призвів до голу у виконанні Луїса Суареса на 15 хвилині. Нападник “кажанів” Родріго був близьким до встановлення паритету, однак його удар закінчився потраплянням м’яча у поперечину.
У дебюті другого тайму центр бек Умтіті виграв боротьбу з опонентом та головою відправив м’яч у сітку воріт після навісу з кутового Коутіньо. Наприкінці протистояння гол з пенальті Парехо зменшив відставання — 2:1.

Зазначимо, що для “синьо-гранатових” дана звитяга стала 25-ю у сезоні. У команди Вальверде 82 очки і перевага над “Атлетіко” в 14 балів.

Додамо, “Валенсія” з 65 пунктами втримує 3-й рядок, але всього одним балом поступається “Реал”.

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