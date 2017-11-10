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Банківська система в Україні відновила прибутковість

Банківська система в Україні відновила прибутковість

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Банківська система відновила прибуткову діяльність за підсумками третього кварталу цього року. Про це йдеться у п’ятому квартальному огляді банківського сектору, опублікованому Національним банком України, передає УНН.

"У ІІІ кварталі банківська система відновила прибуткову діяльність. За результатами кварталу чистий прибуток банків становив 3,3 млрд грн, від початку року - 1,4 млрд грн", - йдеться в огляді.

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У НБУ очікують, що банківська система буде прибутковою як за підсумком цього року, так і в наступному році, попри те що в І кварталі 2018 року може з’явитися збиток, пов’язаний із переходом банків на формування резервів відповідно до стандарту IFRS 9.

Також у Нацбанку повідомили, що за підсумками жовтня 2017 року грошова маса майже не змінилася і становила 1125,3 млрд грн.

"Незначне зростання (на 0,1% м/м) було зумовлено зростанням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками та залишків за депозитами у національній валюті", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, банки почали активніше давати кредити українцям.

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