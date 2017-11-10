Банківська система в Україні відновила прибутковість

"У ІІІ кварталі банківська система відновила прибуткову діяльність. За результатами кварталу чистий прибуток банків становив 3,3 млрд грн, від початку року - 1,4 млрд грн", - йдеться в огляді.

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У НБУ очікують, що банківська система буде прибутковою як за підсумком цього року, так і в наступному році, попри те що в І кварталі 2018 року може з’явитися збиток, пов’язаний із переходом банків на формування резервів відповідно до стандарту IFRS 9.

Також у Нацбанку повідомили, що за підсумками жовтня 2017 року грошова маса майже не змінилася і становила 1125,3 млрд грн.

"Незначне зростання (на 0,1% м/м) було зумовлено зростанням обсягу готівкових коштів в обігу поза банками та залишків за депозитами у національній валюті", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, банки почали активніше давати кредити українцям.