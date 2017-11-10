Банковская система в Украине возобновила прибыльность

"В третьем квартале банковская система восстановила прибыльную деятельность. По результатам квартала чистая прибыль банков составила 3,3 млрд грн, с начала года - 1,4 млрд грн", - говорится в обзоре.

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В НБУ ожидают, что банковская система будет прибыльной как по итогам этого года, так и в следующем году, несмотря на то что в I квартале 2018 года может появиться ущерб, связанный с переходом банков на формирование резервов в соответствии со стандартом IFRS 9.

Также в Нацбанке сообщили, что по итогам октября 2017 года денежная масса почти не изменилась и составила 1125,3 млрд грн.

"Незначительный рост (на 0,1% м/м) был обусловлен ростом объема наличных средств в обращении вне банков и остатков по депозитам в национальной валюте", - говорится в сообщении.

Напомним, банки стали активнее давать кредиты украинцам.