Ball Drop: Нью-Йорк зустрів Новий рік

За оцінками організаторів, барвиста церемонія, яка проводиться вже понад 100 років, привернула близько 1 млн жителів мегаполісу і туристів. По телевізору або в інтернеті за нею стежили приблизно 1 млрд чоловік з різних країн.

Протягом більше шести годин на площі тривав новорічний концерт. На ньому, зокрема, виступили канадська акторка і співачка Аланіс Морісcетт, нью-йоркські групи X Ambassadors і Village People, американська кантрі-виконавиця Лорен Елейн.

Центральною подією під час церемонії став розпочатий за хвилину до півночі відлік часу до настання Нового року. Честь керувати ним була надана групі вчителів і школярів з Нью-Йорка. Вони є активістами, які виступають за запобігання змінам клімату на планеті. Вони разом з мером Нью-Йорка Біллом де Блазіо натиснули кнопку, яка привела в рух кришталеву кулю, що є в США одним з головних новорічних символів. За хвилину до півночі він почав повільно переміщатися вниз шпилем висотної будівлі, досягнувши нижньої точки в той момент, коли за місцевим часом настав 2020 рік (07:00 за київським часом).

Куля діаметром 3,6 м і масою 5,3 тонни, до якого була прикута основна увага, традиційно виготовлений з майже 2,7 тисячі трикутників. Їх зробили з кришталю майстра ірландської компанії Waterford Crystal. Цей символ Нового року в США кожен раз створюють заново, змінюючи порядок розташування кришталевих пластин.

Цього разу межі склалися в орнамент під назвою “Дар доброї волі”. Цей візерунок повинен нагадати про ананаси. Вони, як вважають творці прикраси, символізують гостинність і доброзичливість.