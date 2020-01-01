Ball Drop: Нью-Йорк встретил Новый год

По оценкам организаторов, красочная церемония, которая проводится уже более 100 лет, привлекла около 1 млн жителей мегаполиса и туристов. По телевизору или в интернете за ней следили примерно 1 млрд человек из разных стран.

В течение более шести часов на площади продолжался новогодний концерт. На нем, в частности, выступили канадская актриса и певица Аланис Морисcетт, нью-йоркские группы X Ambassadors и Village People, американская кантри-исполнительница Лорен Элейна.

Центральным событием во время церемонии стал начавшийся за минуту до полуночи отсчет времени до наступления Нового года. Честь руководить им была предоставлена группе учителей и школьников из Нью-Йорка. Они являются активистами, выступающими за предотвращение изменения климата на планете. Они вместе с мэром Нью-Йорка Биллом де Блазио нажали кнопку, которая привела в движение хрустальный шар, являющийся в США одним из главных новогодних символов. За минуту до полуночи он начал медленно перемещаться вниз по шпилю высотного здания, достигнув нижней точки в тот момент, когда по местному времени наступил 2020 год (07:00 по киевскому времени).

Шар диаметром 3,6 м и массой 5,3 тонны, к которому было приковано основное внимание, традиционно изготовлен из почти 2,7 тысяч треугольников. Их сделали из хрусталя мастера ирландской компании Waterford Crystal. Этот символ Нового года в США каждый раз создают заново, изменяя порядок расположения хрустальных пластинок.

В этот раз грани сложились в орнамент под названием “Дар доброй воли”. Этот узор должен напомнить об ананасах. Они, как полагают создатели украшения, символизируют гостеприимство и доброжелательность.