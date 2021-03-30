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Баканов: замовниками січневих “тарифних майданів” були куратори з Російської Федерації

Київ • УНН

 • 22421 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Замовниками так званих “тарифних майданів” у січні поточного року були куратори з Російської Федерації. Про це сказав голова Служби безпеки України Іван Баканов під час виступу у Верховній раді, передає кореспондент УНН.

Так, Баканов зазначив, що гібридна війна наразі триває не тільки на сході країни, але і на мирних вулицях, і розхитувати протести — один з її інструментів.

Цитата

“Пригадайте так звані „тарифні майдани“ у січні цього року. Їхніми замовниками були куратори з Російської Федерації”, — сказав голова СБУ.

Контекст

З 1 січня ціна на газ для населення підвищилася, що обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

На тлі протестів влада країни вирішила “терміново” вирішувати “тарифну” проблему.

Уже 13 січня, на засіданні Кабінету міністрів, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що через пандемію та карантинні обмеження ціна на газ для населення зменшиться на 30% і становитиме 6,99 грн за метр кубічний.

18 січня Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що має знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діятиме з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

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