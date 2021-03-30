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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Баканов: заказчиками январских "тарифных майданов" были кураторы из Российской Федерации

Баканов: заказчиками январских "тарифных майданов" были кураторы из Российской Федерации

Киев  •  УНН

 • 22411 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Заказчиками так называемых "тарифных майданов" в январе текущего года были кураторы из Российской Федерации. Об этом сказал председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Так, Баканов отметил, что гибридная война сейчас идет не только на востоке страны, но и на мирных улицах, и расшатывать протесты - один из ее инструментов.

Цитата

"Вспомните так называемые "тарифные майданы" в январе этого года. Их заказчиками были кураторы из Российской Федерации", - сказал глава СБУ.

Контекст

С 1 января цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

На фоне протестов власти страны решили "срочно" решать "тарифную" проблему.

Уже 13 января, на заседании Кабинета министров, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантин цена на газ для населения уменьшится на 30% и составит 6,99 грн за метр кубический.

18 января Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.

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