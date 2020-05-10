Баканов перевірив управління СБУ на Кіровоградщині

Головною метою поїздки була оцінка професійних здобутків регіонального управління та ознайомлення особового складу з новими напрямками професійної діяльності та зміною підходів у роботі, які повинні зосереджуватись на нейтралізації загроз нашій державі.

"Оновлена СБУ - це сучасна і ефективна Служба, яка здатна нейтралізувати у своєму зародку будь-яку загрозу. Регіональні управління повинні працювати на випередження, діяти злагоджено та ефективно, реагуючи на різні типи загроз. Наразі, Служба зосереджує додаткову увагу на протидії загрозам, які виникають перед державою під час пандемії коронавірусу", - заявив Іван Баканов.

В ході зустрічі з керівництвом та особовим складом обласного управління голова СБУ зазначив, що стратегічні орієнтири оновленої спецслужби чітко визначені. Основними завданнями Служби сьогодні є контррозвідувальна діяльність, захист державної безпеки, боротьба з тероризмом та диверсіями, кіберзагрозами тощо.

Нагадаємо, Баканов і Абромавичус обговорили реформу Укроборонпрому.