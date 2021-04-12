BAFTA-2021: оголосили переможців популярної кінопремії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Британська академія кінематографічних і телевізійних мистецтв (BAFTA) 11 квітня онлайн оголосила переможців престижної щорічної премії. Про це пише УНН з посиланням на сайт BAFTA.
Деталі
Церемонія вручення відбувалася онлайн 10, 11 квітня. Її транслював BBC у Великобританії та в усьому світі.
Переможці кінопремії BAFTA:
Кращий фільм - "Земля кочівників"
Кращий актор - Ентоні Хопкінс, "Батько"
Краща актриса - Френсіс Макдорманд, "Земля кочівників"
Краща режисерська робота - Хлоя Чжао, "Земля кочівників"
Кращий неангломовний фільм - "Ще по одній"
Кращий анімаційний повнометражний фільм - "Душа"
Кращий оригінальний сценарій - "Дівчина, що подає надії"
Кращий адаптований сценарій - "Батько"
Кращі спецефекти: "Аргумент"
Кращий дизайн костюмів, грим і зачіски: "Ма Рейні: Мати блюзу"
Кращий короткометражний фільм: "Подарунок"
Кращий короткометражний мультфільм: "Філін та кішечка"
Кращий художній дизайн: "Манк"
Кращий кастинг: картина Сари Гаврон "Рокс"
Кращий звук: робота Даріуса Мардера "Звук метала"
Довідково
Премія БАФТА у кіно — щорічна нагорода, яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог Оскара. До пандемії церемонія проходила у Королівському театрі Ковент-Гарден.
Нагадаємо
Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) визнала “Чорнобиль” найкращим мінісеріалом. Фільм про вибух реактора на ЧАЕС у квітні 1986 року переміг в семи номінаціях з чотирнадцяти можливих.