BAFTA-2021: оголосили переможців популярної кінопремії

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Британська академія кінематографічних і телевізійних мистецтв (BAFTA) 11 квітня онлайн оголосила переможців престижної щорічної премії. Про це пише УНН з посиланням на сайт BAFTA.

Деталі

Церемонія вручення відбувалася онлайн 10, 11 квітня. Її транслював BBC у Великобританії та в усьому світі.

Переможці кінопремії BAFTA:

Кращий фільм - "Земля кочівників"

Кращий актор - Ентоні Хопкінс, "Батько"

Краща актриса - Френсіс Макдорманд, "Земля кочівників"

Краща режисерська робота - Хлоя Чжао, "Земля кочівників"

Кращий неангломовний фільм - "Ще по одній"

Кращий анімаційний повнометражний фільм - "Душа"

Кращий оригінальний сценарій - "Дівчина, що подає надії"

Кращий адаптований сценарій - "Батько"

Кращі спецефекти: "Аргумент"

Кращий дизайн костюмів, грим і зачіски: "Ма Рейні: Мати блюзу"

Кращий короткометражний фільм: "Подарунок"

Кращий короткометражний мультфільм: "Філін та кішечка"

Кращий художній дизайн: "Манк"

Кращий кастинг: картина Сари Гаврон "Рокс"

Кращий звук: робота Даріуса Мардера "Звук метала"

Довідково

Премія БАФТА у кіно — щорічна нагорода, яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог Оскара. До пандемії церемонія проходила у Королівському театрі Ковент-Гарден.

Нагадаємо

Британська академія кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) визнала “Чорнобиль” найкращим мінісеріалом. Фільм про вибух реактора на ЧАЕС у квітні 1986 року переміг в семи номінаціях з чотирнадцяти можливих.

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