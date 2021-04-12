BAFTA-2021: объявлены победители популярной кинопремии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Британская академия кинематографических и телевизионных искусств (BAFTA) 11 апреля онлайн объявила победителей престижной ежегодной премии. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт BAFTA.
Детали
Церемония вручения проходила онлайн 10, 11 апреля. Ее транслировал BBC в Великобритании и во всем мире.
Победители кинопремии BAFTA:
Лучший фильм — “Земля кочевников”
Лучший актер — Энтони Хопкинс, “Отец”
Лучшая актриса — Фрэнсис МакДорманд, “Земля кочевников”
Лучшая режиссерская работа — Хлоя Чжао, “Земля кочевников”
Лучший неанглоязычный фильм — “Еще по одной”
Лучший анимационный полнометражный фильм — “Душа”
Лучший оригинальный сценарий — “Девушка, подающий надежды”
Лучший адаптированный сценарий — “Отец”
Лучшие спецэффекты: “Аргумент”
Лучший дизайн костюмов, грим и прически: “Ма Рейни: Мать блюза”
Лучший короткометражный фильм: “Подарок”
Лучший короткометражный мультфильм: “Филин и кошечка”
Лучший художественный дизайн: “Манк”
Лучший кастинг: картина Сары Гаврон “Рокс”
Лучший звук: работа Дариуса Мардера “Звук металла”
Справка
Премия БАФТА в кино — ежегодная награда, которая присуждается Британской академией телевидения и киноискусства. Это британский аналог Оскара. К пандемии церемония проходила в Королевском театре Ковент-Гарден.
Напомним
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала “Чернобыль” лучшим минисериалом . Фильм о взрыве реактора на ЧАЭС в апреле 1986 года победил в семи номинациях из четырнадцати возможных.