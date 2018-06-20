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Бабченко показав орієнтування на своє вбивство

Бабченко показав орієнтування на своє вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Журналіст Аркадій Бабченко, заплановане вбивство якого запобігли українські правоохоронці, опублікував у своєму Facebook орієнтування російських спецслужб на себе, передає УНН.

А.Бабченко опублікував фото роздрукованої інформації про себе, яка, за його словами, є орієнтуванням ФСБ на його вбивство.

"Відрізняється різко негативним ставленням до чинної влади і русофобськими поглядами, які постійно висловлює в інтернеті (с) А життя потрібно прожити так, щоб резюме за тебе писала ФСБ. В орієнтуванні на твоє вбивство", - написав журналіст.

У роздруківках, зокрема, є його фото, посилання на профілі в соцмережах, номери телефонів, дані про його сім'ю. Далі йде біографія журналіста, що стосується військової служби та професійної діяльності. Відзначається, що стосовно Бабченка в Росії проводили перевірку про порушення закону за статтею "заклик до масових заворушень". Однак доказів не знайшли. Також наводяться цитати висловлювань журналіста про президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті "швидкої".

Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.

На брифінгу 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що Бабченко живий, і розповів деталі спецоперації із запобігання вбивства. За твердженням керівників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів.

Був затриманий ймовірний організатор вбивства російського журналіста. Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація підготовки теракту). Згодом стало відомо, що підозрюваним в організації вбивства Бабченко є підприємець Борис Герман, який раніше був помічником двох народних депутатів.

Українські Національні Новини

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