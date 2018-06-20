Бабченко показал ориентировку на свое убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Журналист Аркадий Бабченко, запланированное убийство которого предотвратили украинские правоохранители, опубликовал в своем Facebook ориентировку российских спецслужб на себя, передает УНН.
А.Бабченко опубликовал фото распечатанной информации о себе, которая, по его словам, является ориентировкой ФСБ на его убийство.
“Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно высказывает в интернете (с) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство”, — написал журналист.
В распечатках, в частности, есть его фото, ссылки на профили в соцсетях, номера телефонов, данные о его семье. Далее идет биография журналиста, касающаяся военной службы и профессиональной деятельности. Отмечается, что в отношении Бабченко в России проводили проверку о нарушении закона по статье “призыв к массовым беспорядкам”. Однако доказательств не нашли. Также наводятся цитаты высказываний журналиста о президенте РФ Владимире Путине.
Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой".
Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
На брифинге 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что Бабченко жив, и рассказал детали спецоперации по предотвращению убийства. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 тысяч долларов.
Был задержан вероятный организатор убийства российского журналиста. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (организация подготовки теракта). Впоследствии стало известно, что подозреваемым в организации убийства Бабченко является предприниматель Борис Герман, который ранее был помощником двух народных депутатов.