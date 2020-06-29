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Бабак: наразі немає альтернативи онлайн-освіті

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. На сьогодні в системі онлайн-освіти України не існує альтернативи онлайн-освіті. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказав голова комітету ВР з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає кореспондент УНН.

"В нас немає альтернативи онлайн-освіті, і вона взагалі у нас не була розвинена, тому коронавірус в принципі змусив зробити і всю систему освіти зробити серйозний крок вперед в онлайн- освіті, але звісно що вона не замінює повноцінно очну освіту", - сказав очільник комітету ВР.

Він також не погодився з аргументами деяких батьків, які не підтримують навчання в онлайн-режимі.

"Якщо школи закриті, а онлайн навчання не хочеться, що тоді робити дітям? Частина дітей може вчитись самостійно, але насправді ми розуміємо, що дистанційна освіта – вона гарна до певного рівня свідомості, коли людина сама розуміє, як потрібно вчитись, чому потрібно вчитись тощо", - зазначив Бабак.

Нагадаємо, за словами Сергія Бабака, за умови, якщо до 1 вересня в Україні погіршиться ситуація з захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19, навчальний рік для школярів і студентів може розпочатись у дистанційному режимі.

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