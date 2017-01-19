Б.Обама не має наміру балотуватися на будь-які виборні посади
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент США Барак Обама в ході своєї прес-конференції заявив, що найближчим часом не хотів би займати будь-які виборні посади, передає УНН.
Раніше музичний стрімінговий сервіс Spotify опублікував відкриту вакансію “президента плей-листів”, натякаючи, що Барак Обама ідеально підходить на цю посаду.
Серед вимог до кандидата є “щонайменш, як восьмирічний досвід управління шанованою нацією” і наявність Нобелівської премії миру.
Як повідомляв УНН, президент США Барак Обама заявив, що після того, як піде з посади, хоче обдумати все, що було та просто помовчати.