Б.Обама назвав союз Японії і США основою стабільності Азіатсько-Тихоокеанського регіону

“Сьогодні союз між Сполученими Штатами і Японією скріплений не тільки взаємними інтересами, але і спільними цінностями. Він є наріжним каменем для миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, рушійною силою прогресу”, — сказав Б.Обама.

Він підкреслив, що альянс між двома країнами “ніколи не був сильніший”. Б.Обама нагадав про те, що американські військовослужбовці прийшли на допомогу під час аварії на АЕС “Фукусіма-1” в 2011 році.