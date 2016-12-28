Б.Обама назвав союз Японії і США основою стабільності Азіатсько-Тихоокеанського регіону
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Нинішній союз Японії і США дозволяє гарантувати стабільність і безпеку всього Азіатсько-Тихоокеанського регіону, він скріплений загальними інтересами і цінностями. Про це завив діючий президент США Барак Обама, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Сьогодні союз між Сполученими Штатами і Японією скріплений не тільки взаємними інтересами, але і спільними цінностями. Він є наріжним каменем для миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, рушійною силою прогресу”, — сказав Б.Обама.
Він підкреслив, що альянс між двома країнами “ніколи не був сильніший”. Б.Обама нагадав про те, що американські військовослужбовці прийшли на допомогу під час аварії на АЕС “Фукусіма-1” в 2011 році.