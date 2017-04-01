Б.Ложкін задекларував колекцію картин, книг та бігову доріжку

Згідно з декларацією Бориса Ложкіна, у 2016 році сукупний дохід його та членів його родини склав 13 млн 587 тис. 783 грн.

З них зарплата Ложкіна склала 165 тис. 731 грн, проценти від банківських вкладів Ложкіна — 43 тис. 664 грн, дохід від відчуження рухомого майна — 2 млн 340 тис. грн.

Дружина Ложкіна Надія Шаломова і мати Лариса Ложкіна заробили у 2016 році 11 млн. 38 тис. 388 грн. Джерелами доходів стали заробітна плата, пенсія, проценти, дивіденди, дохід від надання майна в оренду та відчуження нерухомого майна, а також страхові виплати.

На банківських рахунках Бориса Ложкіна знаходиться 12 млн 128 тис. 641 грн, 4226 дол. та 1166 євро.

Також Борис Ложкін задекларував готівкою 7 млн 403 тис. 500 грн, 745 тис. дол., 362 тис. євро та 198 тис. 500 фунтів стерлінгів.

Борис Ложкін також має кошти, позичені третім особам, у розмірі 63 млн 893 тис. 650 грн.

У власності Бориса Ложкіна перебуває дві земельні ділянки площею 510 та 1201 кв. м у Київській області, садовий (дачний) будинок площею 534,3 кв. м у Київській області, квартира у Києві площею 290,5 кв. м, частина квартири у Харкові площею 33 кв. м, а також два машиномісця у Києві площею 10,3 та 10,4 кв. м відповідно.

Із транспортних засобів Б.Ложкін володіє автомобілем Lexus LX-570 2013 року випуску.

Б.Ложкіну також належить благодійна організація Благодійний фонд Бориса Ложкіна. У 2015-2016 рр. завдяки проведенню благодійних аукціонів Фонд Бориса Ложкіна закумулював 13 млн 678 тис. грн, на які була придбана унікальна сучасна апаратура для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, очолюваного Іллею Ємцем.

Окрім того, Б.Ложкін задекларував колекцію картин і скульптур сучасних українських художників у кількості 101 одиниця, колекцію картин і скульптур 19-20 сторіччя (художники української еміграції та інші), колекцію книг 19-20 сторіччя із 46 одиниць, бігову доріжку, 8 годинників, 5 пам’ятних монет “25 років незалежності України”, загальною вартістю 654 тис. 700 грн., придбаних у 2016 році, а також комплект кухонних меблів та меблі у кабінет.

Б.Ложкін також має право власності на низку нематеріальних активів. Зокрема, книгу “Четверта республіка”, а також на 19 торгових марок або комерційних найменувань.

У розділі “Фінансові зобов’язання” Б.Ложкін вказав зобов’язання за договорами страхування на загальну суму 96 тис. 463 грн.

У власності дружини Бориса Ложкіна Надії Шаломової перебуває нежитлове приміщення у м. Києві площею 742,3 кв. м. Також Шаломова володіє двома автомобілями — Аudi A8 та Lexus LX570 2013 року випуску.

Надія Шаломова володіє акціями ПрАТ “Медтехсервіс” номінальною вартістю 246 тис. 862 грн 18 коп., а також має внесок у розмірі 50% від загального капіталу ТОВ “БТД” вартістю 14 тис. 250 грн.

У її власності також перебуває чотири годинники та низка ювелірних виробів.

На банківських рахунках Шаломової — 41 тис. 767 грн.

Надія Шаломова також має кошти, позичені третім особам, у розмірі 1 млн дол.

Також у Шаломової є фінансові зобов’язання за договорами страхування на суму 220 тис. 700 грн.

У власності матері Бориса Ложкіна Лариси Ложкіної перебуває дві земельні ділянки площею 10000 кв. м. кожна у Київській області, а також частина квартири у Харкові площею 33 кв. м.

На банківському рахунку Лариси Ложкіної — 9 тис. 950 грн.