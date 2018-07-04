Азербайджан може відмовитися від збільшення імпорту електроенергії з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Азербайджан розглядає можливість відмови від збільшення поставок електроенергії з Росії. Про це повідомив керівник відділу зі зв’язків з громадськістю ВАТ “Азеренерджі” Яхья Бабанли, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Через відновлення електропостачання в Азербайджані країна може відмовитися від збільшення обсягу імпорту електроенергії з Росії”, — наводить у середу його слова агентство Trend.
Раніше представник відомства повідомив, що Азербайджан веде переговори з Росією про збільшення імпорту електроенергії.
У ніч на вівторок на великій території республіки було порушено електропостачання. За даними глави “Азеренерджі” Етібар Пірвердіева, причиною тому стала аварія на вузловій підстанції Мінгечаурської ДРЕС, де через аномальну спеку вийшла з ладу частина системного обладнання. Згідно з офіційними даними, збої виникли в енергопостачанні 39 міст і районів Азербайджану, включаючи Баку і Гянджа.
Як повідомляв УНН, Алієв взяв під контроль ситуацію з “блекаутом” в ряді міст Азербайджану.