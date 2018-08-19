"Аякс" вирвав перемогу в чемпіонаті Нідерландів перед матчем із "Динамо"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Майбутній суперник київського “Динамо” у раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів “Аякс” провів поєдинок другого туру чемпіонату Нідерландів, повідомляє УНН.
У гостьовій баталії із “Венло” підопічні Тен Хага мали практично тотальну перевагу — 72 відсотки володіння м’ячем, 18 проти 9 ударів у суперників, 663 передачі проти 250 у команди “Венло”. Однак забити “Аяксу” вдалося лише на 88 хвилині. Після відеоповтору арбітр прийняв рішення призначити пенальті за фол на досвідченому нападнику Хунтелару. Тадіч реалізував стандарт ударом по центру — 1:0.
Примітно, що у першому таймі “Венло” забив гол, який відмінили через порушення правил футболіста в атаці.
Зауважимо, що матч “Аякс” — “Динамо” пройде в Нідерландах 22-го серпня о 22:00.