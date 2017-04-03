Автовокзал "замінували" в Кременчуці
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні, 3 квітня, до поліції надійшло повідомлення про замінування автовокзалу в місті Кременчук. Про це УНН-Центр повідомили в ГУ НП у Полтавській області.
На місце події виїхали працівники поліції, рятувальники та медики, які повели евакуацію громадян.
Після обстеження автовокзалу з’ясувалось, що вибухонебезпечних предметів немає, а повідомлення про замінування виявилось хибним.
Правоохоронними органами було встановлено особу “жартівника”. Ним виявився 41-річний кременчужанин, який вже притягувався до відповідальності за схожі інциденти.
За скоєне чоловіку загрожує від двох до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, за процесуального керівництва Києво-Святошинської місцевої прокуратури визнано винним та засуджено 37-річного чоловіка, який у лютому поточного року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зателефонував до поліції та повідомив про підготовку вибуху на автозаправній станції.