Автовокзал "заминировали" в Кременчуге

На место происшествия выехали сотрудники полиции, спасатели и медики, повели эвакуацию граждан.

После обследования автовокзала выяснилось, что взрывоопасных предметов там нет, а сообщение о заминировании оказалось ложным.

Правоохранительными органами была установлена личность "шутника". Им оказался 41-летний кременчужанин, который уже привлекался к ответственности за подобные инциденты.

За содеянное мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Напомним, при процессуальном руководстве Киево-Святошинской местной прокуратуры признан виновным и осужден 37-летний мужчина, который в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве на автозаправочной станции.