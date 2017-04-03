Автовокзал "заминировали" в Кременчуге
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня, 3 апреля, в полицию поступило сообщение о заминировании автовокзала в городе Кременчуг. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП в Полтавской области.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, спасатели и медики, повели эвакуацию граждан.
После обследования автовокзала выяснилось, что взрывоопасных предметов там нет, а сообщение о заминировании оказалось ложным.
Правоохранительными органами была установлена личность "шутника". Им оказался 41-летний кременчужанин, который уже привлекался к ответственности за подобные инциденты.
За содеянное мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы.
Напомним, при процессуальном руководстве Киево-Святошинской местной прокуратуры признан виновным и осужден 37-летний мужчина, который в феврале текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в полицию и сообщил о готовящемся взрыве на автозаправочной станции.