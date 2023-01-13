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Автоцивілка України — на шляху до Європейського Союзу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. За даними Національного банку України провідні страхові компанії витримали шалений тиск військового стану та закінчили рік з гідними результатами. За 9 міс 2022 року усі компанії зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн.

Автоцивілка України — на шляху до Європейського Союзу

Понад 40% страхових премій традиційно припадає на автострахування ‘"Автоцивілку", "Зелену картку", КАСКО. Найбільш поширеним продуктом серед автовласників є ОСЦПВ.

Оскільки Україна крокує до Європейського Союзу, Національний банк запропонував фінансовому комітету Верховної Ради відповідним чином оновити закон про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів і, таким чином, запровадити якісно нову модель ринку ОСЦПВ - відповідно до європейських стандартів.

Зміни враховують інтереси страхувальників та потерпілих осіб, що дасть змогу підвищити довіру до обов’язкового автострахування та сприятиме подальшому розвитку ринку ОСЦПВ.

Що ж конкретно пропонує Нацбанк?

Нові стандарти якості страхового покриття — збільшується рівень захисту потерпілих

Посилюється рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового (протягом семи років) підвищення максимальних розмірів страхової виплати до розмірів, установлених у країнах ЄС. Планується створення системи ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих.

Якщо авто пошкоджено, страхова виплата розраховуватиметься без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП.

Впровадження європейських підходів до формування вартості страхових полісів

Згідно до практики європейських країн, НБУ пропонує скасувати чинне державне регулювання цін. Натомість під час розрахунку братиметься до уваги персональний досвід водія: чи були в нього ДТМ, збитки у минулому та ін.

Крім того, передбачено відмову від паперовів полісів та повний перехід на електронний формат

Підвищення рівня обслуговування клієнтів та спрощення урегулювання страхових збитків

Передбачається впровадження моделі обов’язкового прямого врегулювання збитків. Потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до «свого» страховика. Тобто клієнти обиратимуть страховика, звертаючи увагу на його надійність, ціну його послуги, якість та швидкість її надання.

Також пропонується скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол.

Удосконалення Моторного (транспортного) страхового бюро України

Передбачається створення класичної дворівневої системи корпоративного управління МТСБУ з правлінням та Радою, до складу якої входитимуть незалежні члени. Про використання коштів бюро звітуватиме перед НБУ, тому що саме Нацбанк є регулятором ринку страхування України.

Ці зміни повинні почати діяти з 1 січня 2024 року.

Cтрахова ARX була першою компанією на українському ринку, яка ще кілька років тому запровадила два додаткові фактори у тарифікації ОСЦПВ залежно від персональної історії водія. На фінальний розрахунок тарифу впливає досвід власника авто та вік автомобіля. Така система дозволяє автовласникам з нижчим ступенем ризику отримати більш справедливу ціну на ринку.

Придбати поліс обов'язкового автострахування в ARX дуже легко – за 5 хвилин онлайн на сайті компанії. Усі договори зручно відслідковувати у мобільному додатку MyARX. ARX має 28 років досвіду на ринку автострахування. Тож час переходити до надійного страховика!

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