Автогражданка Украины — на пути к Европейскому Союзу

Более 40% страховых премий традиционно приходится на автострахование «Автогражданку», «Зеленую карту», КАСКО. Наиболее распространенным продуктом среди автовладельцев является ОСАГО.

Поскольку Украина движется в Европейский Союз, Национальный банк предложил финансовому комитету Верховной Рады соответствующим образом обновить закон об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и, таким образом, ввести качественно новую модель рынка ОСГПО - в соответствии с европейскими стандартами.

Изменения учитывают интересы страхователей и пострадавших, что это позволит повысить доверие к обязательному автострахованию и будет способствовать дальнейшему развитию рынка ОСАГО

Что конкретно предлагает Нацбанк?

Новые стандарты качества страхового покрытия - увеличивается уровень защиты пострадавших

Усиливается уровень защиты пострадавших в ДТП путем постепенного (в течение семи лет) повышения максимальных размеров страховой выплаты до размеров, установленных в странах ЕС. Планируется создание системы аннуитетных (регулярных и последовательных) страховых выплат в случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших

Если автомобиль поврежден, страховая выплата будет рассчитываться без вычета износа стоимости его составных частей и деталей. Это обеспечит полное покрытие затрат на ремонт транспортного средства и приведение его в состояние, которое было до ДТП.

Внедрение европейских подходов к формированию стоимости страховых полисов

Согласно практике европейских стран, НБУ предлагает отменить действующее государственное регулирование цен. При расчете будет приниматься во внимание персональный опыт водителя: были ли у него ДТМ, убытки в прошлом и т.д.

Кроме того, предусмотрен отказ от бумажных полисов и полный переход на электронный формат

Повышение уровня обслуживания клиентов и упрощение урегулирования страховых убытков

Предусматривается внедрение модели обязательного прямого урегулирования ущерба. Потерпевший получит право обращаться за урегулированием страхового события к «своему» страховщику. То есть клиенты будут выбирать страховщика, обращая внимание на его надежность, цену его услуги, качество и скорость ее предоставления.

Также предлагается отменить ограничение максимального размера страховой выплаты при оформлении документов о ДТП через европротокол.

Усовершенствование Моторного (транспортного) страхового бюро Украины

Предполагается создание классической двухуровневой системы корпоративного управления МТСБУ с правлением и Советом, в состав которого будут входить независимые члены. Об использовании средств бюро будет отчитываться перед НБУ, потому что именно Нацбанк является регулятором рынка страхования Украины.

Эти изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

Cтраховая ARX была первой компанией на украинском рынке, которая еще несколько лет назад ввела два дополнительных фактора в тарификации ОСАГО в зависимости от персональной истории водителя. На финальный расчет тарифа влияет опыт владельца авто и возраст автомобиля. Такая система позволяет автовладельцам с более низкой степенью риска получить более справедливую цену на рынке.

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