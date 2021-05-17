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Автоцивілка Смарт від ARX - розумна страховка зі знижкою

Київ • УНН

 • 13327 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Страховий поліс ОСЦПВ або Автоцивілка — продукт для водіїв України обов’язковий, а тому є сенс відповідально підійти до питання його придбання.

Автоцивілка Смарт від ARX - розумна страховка зі знижкою

Краща Автоцивілка — надійна, проста, вигідна.

Надійність, простота, вигідні тарифи — головні критерії вибору страховки. ARX пропонує саме такі поліси.

Про надійність компанії говорить її історія — вже 26 років на ринку України. Купувати поліс дуже просто — це можна зробити онлайн на сайті компанії, процес займе 5-7 хвилин, страховка прийде на електронну пошту. Крім того, ARX — єдина компанія, яка при розрахунку вартості поліса враховує два додаткових фактори: вік власника авто і вік самого авто. Це дозволяє більш точно і, відповідно, більш справедливо порахувати ціну для різних категорій водіїв.

У травні 2021 компанія пішла ще далі — розробила інноваційний продукт Автоцивілка Смарт, при купівлі якого можна отримати знижку в розмірі 10% відразу, а потім збільшити її до 25% при пролонгації договору. Розмір знижки буде залежати безпосередньо від індивідуальної манери водіння, бо працює принцип Pay How You Drive ( “плати як водиш”). Поліс купується онлайн, на сайті компанії.

Щоб скористатися перевагами Автоцивілки СМАРТ, необхідно завантажити мобільний додаток “Smart Drive”. Додаток буде фіксувати основні показники водіння: швидкість, маневри, прискорення, гальмування і використання телефону за кермом. За кожну поїздку нараховуються бали. На підставі отриманих балів і пробігу нараховується знижка при продовженні договору.

Автоцивілка Смарт — як розраховується додаткова знижка?

Знижка надається, якщо:

— Водій отримає від 60 балів і проїде більше 300 км (за даними мобільного додатку Smart Drive) протягом 60 днів з дати придбання Автоцивілки СМАРТ
— За попередніми договорами не буде збитків
— Не змінюється автомобіль і особа, на яке оформлено попередній договір страхування.
— Пролонгація буде виконуватися не пізніше ніж через 15 календарних днів після закінчення дії попереднього договору.
Чим краще водійські навички, тим вища знижка. наприклад:

60-69 балів — 10%
70-79 балів 15%
80-89 балів — 20%
90+ балів — 25%

Додаток “Smart Drive” можна завантажити попередньо, без покупки поліса — це дуже зручно, адже спочатку можна перевірити свої водійські навички, а потім приймати рішення про купівлю продукту.

Крім стандартного покриття обов’язкової автоцивілки, поліс СМАРТ передбачає варіант з КАСКО “Пряма захист”. З програмою страхування Автоцивілка СМАРТ + КАСКО “Пряма захист” можна отримати відшкодування за своє авто в межах 130 000 грн.

Розумна Автоцивілка — чудова компанія в дорозі, допоможе прокачати водійську майстерність і заощадити

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